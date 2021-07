VIDEO Sassuolo, Carnevali avverte la Juventus: “Locatelli? Arsenal più avanti” (Di giovedì 1 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sul futuro di Manuel Locatelli Leggi su mediagol (Di giovedì 1 luglio 2021) Le dichiarazioni rilasciate a Sky Sport dall'amministratore delegato del, Giovanni, sul futuro di Manuel

Advertising

Mediagol : VIDEO Sassuolo, Carnevali avverte la Juventus: “Locatelli? Arsenal più avanti” - SasolAle : RT @aledefelice24: Carnevali (AD #Sassuolo) a @fcin1908it: “Con #Marotta abbiamo parlato di #Raspadori: ragazzo di prospettiva, non vogliam… - Cucciolina96251 : RT @aledefelice24: Carnevali (AD #Sassuolo) a @fcin1908it: “Con #Marotta abbiamo parlato di #Raspadori: ragazzo di prospettiva, non vogliam… - LucaGiulivi3 : RT @Atalanta_BC: ?? #AtalantaPrimavera MATCHDAY ?? ???? #Primavera1TIM - FINALE ?? @EmpoliCalcio ?? Stadio Ricci - Sassuolo ?? 18.30 CEST ?? @… - gianpy_italy : RT @aledefelice24: Carnevali (AD #Sassuolo) a @fcin1908it: “Con #Marotta abbiamo parlato di #Raspadori: ragazzo di prospettiva, non vogliam… -