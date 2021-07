«VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA»: PADRE PIO (Di giovedì 1 luglio 2021) Cesare Bocci ricorda il Santo, tra i più popolari in Italia e nel mondo Giovedì 1° luglio, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con «VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA», per una puntata dedicata alla figura di PADRE Pio, presentata – come di consueto – da Cesare Bocci. Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo, Fra’ Pio ha generato un fenomeno di devozione e una comunità di fedeli, come mai accaduto prima di allora NELLA storia del Chiesa Cattolica. Una circostanza che ha sollevato non poche perplessità, ma che non ha mai fermato il culto dei devoti. Prima della pandemia, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 luglio 2021) Cesare Bocci ricorda il Santo, tra i più popolari in Italia e nel mondo Giovedì 1° luglio, in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con «», per una puntata dedicata alla figura diPio, presentata – come di consueto – da Cesare Bocci. Santo tra i più popolari in Italia e nel mondo, Fra’ Pio ha generato un fenomeno di devozione e una comunità di fedeli, come mai accaduto prima di allorastoria del Chiesa Cattolica. Una circostanza che ha sollevato non poche perplessità, ma che non ha mai fermato il culto dei devoti. Prima della pandemia, ...

