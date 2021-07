Trattativa Gudmundsson, c'è l'inserimento del Milan: per Maldini è l'ideale vice Hernandez (Di giovedì 1 luglio 2021) Continua per il Napoli la ricerca del nuovo terzino sinistro. Con l'addio di Hysaj e la possibile cessione di Mario Rui al Galatasaray l'out di sinistra si prepara ad un completo restyling. Tanti i nomi accostati agli azzurri: da Emerson a Tavares, passando per Tsimikas e Lykogiannis, fino ad arrivare a Gudmundsson. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, proprio sul terzino svedese potrebbe scatenarsi un duello di mercato. A quanto pare il Milan avrebbe fatto infatti un sondaggio per Gudmundsson, poiché Maldini è alla ricerca di un affidabile vice di Theo Hernandez. ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 luglio 2021) Continua per il Napoli la ricerca del nuovo terzino sinistro. Con l'addio di Hysaj e la possibile cessione di Mario Rui al Galatasaray l'out di sinistra si prepara ad un completo restyling. Tanti i nomi accostati agli azzurri: da Emerson a Tavares, passando per Tsimikas e Lykogiannis, fino ad arrivare a. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, proprio sul terzino svedese potrebbe scatenarsi un duello di mercato. A quanto pare ilavrebbe fatto infatti un sondaggio per, poichéè alla ricerca di un affidabiledi Theo. ...

Napoli, la fascia sinistra si prepara ad essere rinnovata In particolare, i due possibili obiettivi che il Napoli sta trattando sono Mandava e Gudmundsson ; ... Semmai Emerson Palmieri diventerà un giocatore azzurro, lo sarà dopo una lunga trattativa. Quel che ...

Milan, chiusa con il Real per Brahim. A sinistra idea Gudmundsson Altra necessità è quella di fornire a Stefano Pioli un vice Theo Hernandez e il nome che piace è quello di Gabriel Gudmundsson , classe 1999 del Groningen . Continua, poi, la trattativa con il ...

