Serie A | grido d’allarme dei club | “Crisi non più sopportabile Serve riaprire gli stadi | chiediamo un incontro con Draghi”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 luglio 2021) Dall’Assemblea diA si alza un vero e proprio. Laeconomica, post pandemica, inizia a pesare sui conti delle società. Ecco il comunicato dei. “Le Società lamentano uno stato dinon piùcausato, in particolar modo, dalle perdite economiche subite per l’assenza degli spettatori neglinelle ultime due stagioni sportive. Per far partire il prossimo campionato, e non disattendere il desiderio di 38 milioni di appassionati, idi A, all’unanimità, richiedono con la massima urgenza un ...