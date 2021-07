Rc Auto, Ivass alle compagnie: nel 2020 risparmi per oltre 2 mld ma ai clienti ristori per soli 800 mln (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel corso del 2020, con la pandemia, sul versante dell’Rc Auto “alcune compagnie hanno riconosciuto, su base volontaria, forme di ristoro ai propri assicurati. Non tutte, e non tutte allo stesso modo o nella stessa misura. Ora che le limitazioni alla mobilità sono quasi del tutto rientrate, i ritardatari dovrebbero riesaminare urgentemente la questione”. Lo ha detto Luigi Federico Signorini, presidente dell’Ivass, espresso nel corso delle sue considerazioni sull’attività svolta nel 2020 dall’Autorità di vigilanza. “I consumatori – ha aggiunto – potranno intanto informarsi e valutare i ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel corso del, con la pandemia, sul versante dell’Rc“alcunehanno riconosciuto, su base volontaria, forme di ristoro ai propri assicurati. Non tutte, e non tutte allo stesso modo o nella stessa misura. Ora che le limitazioni alla mobilità sono quasi del tutto rientrate, i ritardatari dovrebbero riesaminare urgentemente la questione”. Lo ha detto Luigi Federico Signorini, presidente dell’, espresso nel corso delle sue considerazioni sull’attività svolta neldall’rità di vigilanza. “I consumatori – ha aggiunto – potranno intanto informarsi e valutare i ...

Advertising

sinfantino : Per l'IVASS la pandemia ha rafforzato (invece che indebolito) le Compagnie Assicurative italiane. Ciò è dovuto alla… - fisco24_info : Rc Auto, Ivass alle compagnie: nel 2020 risparmi per oltre 2 mld ma ai clienti ristori per soli 800 mln: Nel ramo d… - solomotori : Rc Auto: Ivass, balzo utili grazie a Covid,restituire di più - viaggiareonthe1 : Rc Auto: Ivass, balzo utili grazie a Covid,restituire di più - Agenparl : Unione Naz. Consumatori su Ivass: calo rc auto vergognoso - -