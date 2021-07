Partito Giuseppe Conte: presto l’annuncio. Parlamentari M5S pronti al passaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) Partito Giuseppe Conte: lo scontro con Beppe Grillo sulla leadership del Partito sembra ormai aver portato a una frattura insanabile. Anche se finora l’ex Presidente del Consiglio aveva escluso tale ipotesi, l’avvocato del popolo sarebbe ormai prossimo alla fondazione di un suo Partito personale. Comincia la conta dei Parlamentari M5S pronti a trasferirsi. Partito Giuseppe Conte: la scissione del Movimento 5 Stelle Partito Giuseppe Conte: la ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 1 luglio 2021): lo scontro con Beppe Grillo sulla leadership delsembra ormai aver portato a una frattura insanabile. Anche se finora l’ex Presidente del Consiglio aveva escluso tale ipotesi, l’avvocato del popolo sarebbe ormai prossimo alla fondazione di un suopersonale. Comincia la conta deiM5Sa trasferirsi.: la scissione del Movimento 5 Stelle: la ...

