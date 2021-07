Ospedale Cardarelli, un’ambulanza donata nel nome di Mariano Panariello (Di giovedì 1 luglio 2021) Lunedì 5 luglio 2021, Alba e Rosario, i genitori di Mariano Panariello, doneranno ufficialmente un’ambulanza completa di tutte le attrezzature mediche all’Ospedale Cardarelli di Napoli, in memoria del figlio scomparso in un incidente stradale. Da lunedì 5 luglio 2021, chiunque verrà soccorso dal Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli ed avrà bisogno dell’ausilio di strumentazioni Leggi su 2anews (Di giovedì 1 luglio 2021) Lunedì 5 luglio 2021, Alba e Rosario, i genitori di, doneranno ufficialmentecompleta di tutte le attrezzature mediche all’di Napoli, in memoria del figlio scomparso in un incidente stradale. Da lunedì 5 luglio 2021, chiunque verrà soccorso dal Pronto Soccorso dell’di Napoli ed avrà bisogno dell’ausilio di strumentazioni

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Cardarelli Coronavirus Molise, dati del giorno 1° luglio 2021 All'ospedale Cardarelli di Campobasso ci sono 4 pazienti al reparto malattie infettive ovvero 2 della provincia di Campobasso, 2 da quella di Isernia, nessuno di fuori regione mentre in terapia ...

Coronavirus, un contagio su 268 tamponi. Aumentano i guariti Nel bollettino Asrem nessun decesso e nessun nuovo ricovero, con 4 malati Covid ricoverati all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Fino ad oggi sono 13.734 i casi di Coronavirus certificati in Molise, ...

Ospedale Cardarelli, un'ambulanza nel nome di Mariano Panariello Stylo24 Ospedale Cardarelli, un’ambulanza nel nome di Mariano Panariello Ospedale Cardarelli, un'ambulanza nel nome di Mariano Panariello - Lunedì 5 luglio 2021, Alba e Rosario, i genitori di Mariano Panariello ...

Coronavirus, muore 85enne di Montenero di Bisaccia. Effettuati 396 tamponi, nessun nuovo positivo Coronavirus: il bollettino Asrem della giornata odierna registra un nuovo decesso. Si tratta di una 85enne di Montenero di Bisaccia. La donna si trovava nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ...

