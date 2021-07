Nikon non includerà più l’adattatore di ricarica nella Z7 e Z7 II. Colpa della carenza di semiconduttori (Di giovedì 1 luglio 2021) Nikon ha comunicato ufficialmente che dal 1° luglio smetterà di includere nella confezione della Z7 e Z7 II l’adattatore che permette la ricarica della batteria dall’interno della macchina. La crisi dei semiconduttori è la causa.... Leggi su dday (Di giovedì 1 luglio 2021)ha comunicato ufficialmente che dal 1° luglio smetterà di includereconfezioneZ7 e Z7 IIche permette labatteria dall’internomacchina. La crisi deiè la causa....

