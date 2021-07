Mourinho sbarca a Roma | medici del Lazio | «Deve fare la quarantena»

(Di giovedì 1 luglio 2021) Josedomani sbarcherà aintorno alle 12: il tecnico portoghese dovrà sottoporsi all’isolamento in quanto transitato dall’Inghilterra Josedomani inizierà la sua avventura con la: il tecnico portoghese sbarcherà nella capitale alle 12 ma dovrò sottoporsi ad isolamento in quanto transitato dall’Inghilterra. Infatti per questo motivo sono previsti 5 giorni di. In rivolta alcunidel, capitanati dal dottor Magi (presidente dell’Ordine deidi): «Non diamo pessimi esempi, le regole ...

È la squadra di, cinque uomini voluti e ritenuti fondamentali per quella, che non più ... Il tecnicoa Roma venerdì. A precederlo ci ha pensato Stefano Rapetti , il nuovo responsabile ...Chiamatelo, se volete, lo Special team. È la squadra di, cinque uomini voluti e ritenuti fondamentali per quella, che non più tardi di una decina ... Il tecnicoa Roma venerdì. A ...Domani all'ora di pranzo José Mourinho sbarcherà a Roma: lo Special One prenderà un volo privato da Setubal al fine di cominciare la sua nuova avventura coi giallorossi. Non è detto tuttavia che sarà ...