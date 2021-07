M5s, Mannheimer: “un partito di Conte non supererà il 10%, si prospetta male” (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ipotesi di un partito di Giuseppe Conte “si prospetta male. Conte si è innamorato della politica e adesso approfittando della sua popolarità ha voglia di restarci provando a fare un suo partito. Ma fare un partito proprio, in un’area di centro sinistra affollatissima è molto difficile tanto più che mancano due anni alle elezioni e che conservare la popolarità di adesso senza una struttura, ma solo attraverso i parlamentari grillini più affezionati alle istituzioni, è molto difficile”. Lo dice all’Adnkronos il sondaggista Renato Mannheimer ed afferma: ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 luglio 2021) L’ipotesi di undi Giuseppe“sisi è innamorato della politica e adesso approfittando della sua popolarità ha voglia di restarci provando a fare un suo. Ma fare unproprio, in un’area di centro sinistra affollatissima è molto difficile tanto più che mancano due anni alle elezioni e che conservare la popolarità di adesso senza una struttura, ma solo attraverso i parlamentari grillini più affezionati alle istituzioni, è molto difficile”. Lo dice all’Adnkronos il sondaggista Renatoed afferma: ...

Advertising

globalistIT : - italiaserait : M5s, Mannheimer: “un partito di Conte non supererà il 10%, si prospetta male” - zazoomblog : M5s Mannheimer: un partito di Conte non supererà il 10% si prospetta male - #Mannheimer: #partito #Conte #supererà - TV7Benevento : M5s, Mannheimer: 'un partito di Conte non supererà il 10%, si prospetta male'... - fisco24_info : M5s, Mannheimer: 'un partito di Conte non supererà il 10%, si prospetta male': L'ipotesi di un partito di Giuseppe… -