L’Uefa ribadisce | non cambiano date e sedi delle partite

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 1 luglio 2021), con una nota apparsa sui propri canali ufficiali, ha comunicato che non ci saranno cambiamenti di programma, in linea con quanto affermano le autorità locali di ogni paese ospitante. Tutte le gare rimanenti di Uefa Euro 2020 andranno avanti secondo il calendario pianificato in precedenza. Le misure di sicurezza aumentate in ognunadel torneo sono del tutto in linea con le regole poste dalle autorità sanitarie pubbliche. Le decisioni finali a proposito del numero dei tifosi allo stadio e i requisiti di ingresso di ogni nazione e stadio cade sotto la responsabilitàautorità locali competenti e ...