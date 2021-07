Lavoro vietato nei campi in Calabria nelle ore più calde (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Dopo la Puglia, anche la Calabria vieta il Lavoro nei campi nelle ore più calde. Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì, infatti, ha firmato una nuova ordinanza (la numero 44), in materia di igiene e sanità pubblica, inerente all'attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole. "È vietato – è scritto nell'ordinanza – il Lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle ore 16 con efficacia immediata e fino al 31 agosto prossimo, sull'intero territorio regionale ... Leggi su agi (Di giovedì 1 luglio 2021) AGI - Dopo la Puglia, anche lavieta ilneiore più. Il presidente della Regione, Nino Spirlì, infatti, ha firmato una nuova ordinanza (la numero 44), in materia di igiene e sanità pubblica, inerente all'attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole. "È– è scritto nell'ordinanza – ilin condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle 12.30 alle ore 16 con efficacia immediata e fino al 31 agosto prossimo, sull'intero territorio regionale ...

Advertising

Tg3web : Vietato in Puglia il lavoro nei campi nelle ore più calde della giornata, la decisione presa dalla Regione dopo la… - Corriere : Bracciante morto: in Puglia scatta il divieto di lavoro nei campi dalle 12 alle 16 - sulsitodisimone : Lavoro vietato nei campi in Calabria nelle ore più calde - JPCK72 : RT @meteoredit: In #Puglia stop al lavoro nei campi nelle ore più calde del giorno dopo la morte di un bracciante. Sono giorni di #caldo es… - michele_genchi : RT @PetrazzuoloF: Grillo dice che Conte vuole comandare solo ma è Grillo che ha vietato agli iscritti di esprimersi sul nuovo Statuto, poi… -