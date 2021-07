L’altoparlante a forma di scatola che non distorce il suono

Leggi su cityroma

(Di giovedì 1 luglio 2021) Kube4 funziona con bluetooth e wi-fi, spinge l’audio a 101 decibel, si può portare ovunque e permette un’esperienza multi-room che lascia il segno Nel mercato tecnologico ci sono pochi segmenti stracolmi di proposte come gli speaker bluetooth e provare a distinguersi è obbligatorio per farsi apprezzare. Kube4 lo fa offrendo un involucro di compensato marino che si connette senza fili anche via wi-fi su smartphone, tablet e laptop pompando l’audio fino a 101 decibel riducendo la distorsione delanche quando il volume sale verso il massimo. Dotato di un tweeter a compressione da 1 pollice, un mid-woofer da 6,5 e radiatore passivo con gamma di frequenza da 50Hz a ...