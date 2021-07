Incidente in A1 | scontro auto-tir | Chiara muore a 32 anni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Si chiamavaPepe la 32enne di Battipaglia morta nell’avvenuto ieri a Cassino, in provincia di Frosinone. Il sinistro si è consumato lungo l’strada del Sole, tra Pontecorvo e Ceprano.sull’A1,Pepea 32viaggiava a bordo di un’utilitaria quando, per ragioni da accertare, si sarebbe schiantata contro un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Come avvengono gli incidenti La tipologia di scontro più diffusa è lo: frontale, frontale - laterale e laterale (1.305 casi, 20 vittime e 1.736 feriti), seguita dal tamponamento (487 casi, ...