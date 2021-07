Harry e William, l’armonia ritrovata grazie alla vittoria dell’Inghilterra (Di giovedì 1 luglio 2021) Il calcio, grande livella di Toto, non è servito solo alle nazioni, per ritrovare ciascuna la propria coesione. Anche William e Harry, principi d’Inghilterra, si dice abbiano riscoperto la propria complicità grazie al pallone. I fratelli, la cui faida ha avuto inizio lo scorso anno, a cavallo della Megxit, avrebbero ricominciato a parlare con l’aiuto degli Europei. «Il loro rapporto è ancora ben lontano dal poter essere definito buono, ma pare ci sia stato uno scambio di messaggi, riferito specificamente al calcio. Sembra un passo nella giusta direzione o, se non altro, un modo per onorare davvero la memoria della madre», ha detto una fonte vicina a Buckingham Palace, spiegando come William e Harry si siano sentiti in occasione di Inghilterra-Germania. Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 luglio 2021) Il calcio, grande livella di Toto, non è servito solo alle nazioni, per ritrovare ciascuna la propria coesione. Anche William e Harry, principi d’Inghilterra, si dice abbiano riscoperto la propria complicità grazie al pallone. I fratelli, la cui faida ha avuto inizio lo scorso anno, a cavallo della Megxit, avrebbero ricominciato a parlare con l’aiuto degli Europei. «Il loro rapporto è ancora ben lontano dal poter essere definito buono, ma pare ci sia stato uno scambio di messaggi, riferito specificamente al calcio. Sembra un passo nella giusta direzione o, se non altro, un modo per onorare davvero la memoria della madre», ha detto una fonte vicina a Buckingham Palace, spiegando come William e Harry si siano sentiti in occasione di Inghilterra-Germania.

Advertising

rtl1025 : ?? Oggi #LadyD avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli, #Harry e #William, si riuniranno per inaugu… - infoitcultura : Il giorno di Diana, e William ed Harry «Una statua giocosa» per ricordarla - Rosa_Pileggi : RT @rtl1025: ?? Oggi #LadyD avrebbe compiuto 60 anni. Per l’occasione i suoi figli, #Harry e #William, si riuniranno per inaugurare una st… - elenoirebartoli : @perchetendenza La sua morte rimane ancora un mistero... Certo dubito che sia stata la Casa Reale a farla fuori, al… - SmorfiaDigitale : William e Harry, i principi riuniti: si inaugura la statua di Diana - Tgcom24 -