Festival di Sanremo 2022 | Amadeus e Alessia Marcuzzi prossimi conduttori?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 1 luglio 2021) Sebbene manchi ancora molto, la nuova edizione deldigià potrebbe prendere forma. Come in molti ricorderanno, dopo l’ennesimo successo registrato quest’anno, i telespettatori avevano prontamente chiesto il rinnovo die Fiorello. Da quando ci sono loro al timone, infatti, la manifestazione non conosce eguali in termini di successo. In questi giorni, dunque, si parla di un presunto avvicinamento trae il conduttore. Ma non solo. Oltre a lui, circola il nome di. La conduttrice infatti è reduce dalla decisione di interrompere il suo rapporto ...