Covid, nel Padovano tamponi per arginare doppio focolaio di variante Delta. Anche un ambulatorio mobile (Di giovedì 1 luglio 2021) tamponi a tappeto per arginare il diffondersi della variante Delta nel Padovano. Due gli episodi che hanno imposto una corsa contro il tempo. Uno – come riportano i media locali veneti – relativo ai contagi nel campus estivo tenuto a Isola Verde (Venezia): sei ragazzini e due accompagnatori adulti sono risultati positivi alla mutazione indiana e il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Usl 6 Euganea ha eseguito una quarantina di test tra familiari e contatti stretti. C’è poi il caso della signora di 50 anni, ricoverata dal 25 giugno in terapia intensiva. Infettati dalla mutazione Anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 luglio 2021)a tappeto peril diffondersi dellanel. Due gli episodi che hanno imposto una corsa contro il tempo. Uno – come riportano i media locali veneti – relativo ai contagi nel campus estivo tenuto a Isola Verde (Venezia): sei ragazzini e due accompagnatori adulti sono risultati positivi alla mutazione indiana e il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Usl 6 Euganea ha eseguito una quarantina di test tra familiari e contatti stretti. C’è poi il caso della signora di 50 anni, ricoverata dal 25 giugno in terapia intensiva. Infettati dalla mutazione...

Advertising

Mov5Stelle : Sulla proroga del blocco dei licenziamenti la nostra posizione è sempre stata chiara: con un emendamento nel… - ladyonorato : E qui ce n’è un altro che ACCERTA l’efficacia dell’Ivermectina (farmaco antivirale a basso costo ma “sconsigliato”… - fattoquotidiano : Londra, il rianimatore: “Nel Regno Unito siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Ricoveri di under 30 non vaccin… - TSTARANTO : Covid: Il bollettino della Puglia dell'1 luglio. 40 casi su 6204 test. 5 nel tarantino - marcodimico : RT @REvCivica: Il Presidente dell'Ordine dei Medici avverte che l'uso della mascherina nel Lazio sarà dovuto ai rifiuti e non al Covid. Men… -