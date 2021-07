Covid, Giani: "In Toscana nessun allarme per la variante Delta" (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1° luglio 2021 - "I casi di contagio in Toscana sono talmente limitati che in questo momento non parlerei di allarme, ma di presa d'atto del processo di trasformazione della casistica di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 1 luglio 2021) Firenze, 1° luglio 2021 - "I casi di contagio insono talmente limitati che in questo momento non parlerei di, ma di presa d'atto del processo di trasformazione della casistica di ...

Advertising

infoitinterno : Covid, Giani: 'In Toscana nessun allarme per la variante Delta' - andreaballarati : RT @carlabarducci: Il presidente della regione Toscana #giani ha inventato il 'virus in letargo'. In Toscana, dice, nessun allarme variante… - carlabarducci : Il presidente della regione Toscana #giani ha inventato il 'virus in letargo'. In Toscana, dice, nessun allarme var… - infoitinterno : Covid: 37 nuovi casi e 3 milioni di vaccini somministrati in Toscana, le anticipazioni di Giani. Green pass e le in… - FirenzePost : Covid, Giani: 18 nuovi contagi in Toscana, oggi 29 giugno. Tasso positivi 0,15% -