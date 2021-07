Concorso 2800 tecnici al Sud, flop alle prova: coperta solo la metà dei posti (Di giovedì 1 luglio 2021) Non è bastato un secondo turno di prove per riuscire a coprire i 2800 posti del Concorso per tecnici al Sud. Secondo alcune anticipazioni de Il Sole 24 Ore che ha avuto accesso ai report sul Concorso, infatti, gli idonei sarebbero stati solo 1483, ovvero circa il 53% dei posti da coprire. Una notizia allarmante se si pensa che il Concorso per 2800 tecnici al Sud avrebbe dovuto inaugurare la nuova era dei concorsi dopo la riforma del Ministro Brunetta dell’articolo 10 del dl 44/2021. Concorsi rapidi, efficienti, ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 1 luglio 2021) Non è bastato un secondo turno di prove per riuscire a coprire idelperal Sud. Secondo alcune anticipazioni de Il Sole 24 Ore che ha avuto accesso ai report sul, infatti, gli idonei sarebbero stati1483, ovvero circa il 53% deida coprire. Una notizia allarmante se si pensa che ilperal Sud avrebbe dovuto inaugurare la nuova era dei concorsi dopo la riforma del Ministro Brunetta dell’articolo 10 del dl 44/2021. Concorsi rapidi, efficienti, ...

