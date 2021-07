Con la variante Delta bastano da 5 a 10 secondi di contatto per essere contagiati? Non ci sono prove (Di giovedì 1 luglio 2021) È possibile che la variante Delta incrementi la contagiosità del nuovo Coronavirus al punto che basterebbero da 5 a 10 secondi per venire infettati? Questo almeno è quanto afferma la responsabile della Sanità nel Queensland (Australia), nonché governatrice designata dello Stato Jeannette Young, che ha deciso di chiudere i confini ai cittadini provenienti dal focolaio di Sydney, città dove sarebbe stata fatta questa scoperta. Intanto dopo 18 nuovi casi e raggiunti i 110 in tutto collegati con la variante, la città torna in lockdown per almeno due settimane. Per chi ha fretta Le dichiarazioni di ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 luglio 2021) È possibile che laincrementi la contagiosità del nuovo Coronavirus al punto che basterebbero da 5 a 10per venire infettati? Questo almeno è quanto afferma la responsabile della Sanità nel Queensland (Australia), nonché governatrice designata dello Stato Jeannette Young, che ha deciso di chiudere i confini ai cittadininienti dal focolaio di Sydney, città dove sarebbe stata fatta questa scoperta. Intanto dopo 18 nuovi casi e raggiunti i 110 in tutto collegati con la, la città torna in lockdown per almeno due settimane. Per chi ha fretta Le dichiarazioni di ...

