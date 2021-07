Che flop le serie turche su Canale 5: Day Dreamer faceva 1 milione in più (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ tempo di fare un bilancio, a un mese dall’inizio della nuova programmazione di Canale 5, per il pomeriggio d’estate. E senza troppi dubbi si può dire che la scelta delle due serie da mandare in onda quest’anno, non è stata vincente, anzi. Lo scorso anno DayDreamer-Le ali del sogno, era un punto di forza della rete, ogni giorno scrivevamo di ascolti pazzeschi per Canale 5 che riusciva ad avvicinarsi persino ai 3 milioni di spettatori con la serie turca. Numeri ben lontani da quelli che oggi Canale 5 porta a casa con Mr Wrong e Love is in the air. Non a caso, da lunedì prossimo si prova a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) E’ tempo di fare un bilancio, a un mese dall’inizio della nuova programmazione di5, per il pomeriggio d’estate. E senza troppi dubbi si può dire che la scelta delle dueda mandare in onda quest’anno, non è stata vincente, anzi. Lo scorso anno Day-Le ali del sogno, era un punto di forza della rete, ogni giorno scrivevamo di ascolti pazzeschi per5 che riusciva ad avvicinarsi persino ai 3 milioni di spettatori con laturca. Numeri ben lontani da quelli che oggi5 porta a casa con Mr Wrong e Love is in the air. Non a caso, da lunedì prossimo si prova a ...

