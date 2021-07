Che ci fa Hysaj tra Messi | Ribery e Sergio Ramos? Per il Daily Mail è nel “best 11” degli svincolati

(Di giovedì 1 luglio 2021) Donnarumma;, Boateng, Bertrand; Lundstram, Mata, Wilshare;, King,. E’ la formazione dei migliori giocatori che da oggi sono senza contratto, stilata dal. Il “11” capitanato dal più forte giocatore del pianeta che in attesa di un rinnovo o di un nuovo ingaggio, non è più un giocatore del Barcellona. Il quotidiano inglese la definisce una “terra di mezzo”, un limbo dal quale chi ha i capitali da investire in lauti stipendi può pescare il jolly. Più che altro sembra un tranello enigmistico di facile soluzione: trova l’intruso. Che ci ...

Oggi, 1° luglio, sancisce l'inizio del calciomercato ed in casa Napoli vuol direben tre giocatori oramai sono ex azzurri., Maksimovic e Bakayoko, infatti, non sono più giocatori del Napoli. I primi due non lo sono più perché il contratto era in scadenza ed ora sono ...OCCASIONI ITALIANE - Restando in Serie A il nome più altisonante resta quello di Frank Ribery...tanti difensori fra cui la coppia del Napoli composta da Nikola Maksimovic e il terzino Elseid...Oggi, 1° luglio, sancisce l’inizio del calciomercato ed in casa Napoli vuol dire che ben tre giocatori oramai sono ex azzurri. Hysaj, Maksimovic e Bakayoko, infatti, non sono più giocatori del Napoli.Luciano Spalletti vuole valutare Adam Ounas. Secondo Sky il tecnico del Napoli ha posto il veto sulla cessione dell'attaccante algerino.