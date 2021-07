Caserma Levante | condannati i cinque carabinieri di Piacenza in rito abbreviato Dodici anni all’appuntato Giuseppe Montella

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tutti— a pene che vanno dai 12ai 3e 4 mesi — idelladia processo conper le torture, le violenze e i traffici di droga, le estorsioni e le rapine che avevano portato al loro arresto nel luglio del 2020. Il giudice per l’udienza preliminare, Fiammetta Modica, ha accolto in gran parte le richieste dei sostituti procuratori Matteo Centini e Antonio Colonna, che hanno condotto le indagini sotto il coordinamento del procuratore capo Grazia ...

PIACENZA Sono stati tutti condannati - a pene che vanno dai 12 ai 3 anni e 4 mesi - i 5 carabinieri della caserma di Piacenza, a processo con rito abbreviato per le torture, le violenze e i traffici di droga, le estorsioni e le rapine che hanno infangato la divisa gloriosa dell'Arma. Il gup, ... (ANSA) – PIACENZA, 01 LUG – Dodici anni di reclusione per Giuseppe Montella, l'appuntato dei carabinieri considerato il leader del gruppo della caserma Levante di Piacenza che l'anno scorso, in pieno ... Il gup Fiammetta Modica ha accolto nella sostanza le richieste dei pm nei confronti dei militari dell'Arma accusati di torture e traffici di droga. Indagini ancora aperte su eventuali omissioni della ...