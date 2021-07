Carla Berlucci | chi è l’influencer che partorirà in diretta streaming per 12mila euro

(Di giovedì 1 luglio 2021) La modella e influencerBellucci ha deciso di partorire inperBellucci, è una modella inglese di 39 anni, e ha deciso di partorire inperBellucci è molto seguita sui social. «Per ora mi hanno offerto questa cifra per trasmettere la nascita del mio bambino. E mi sono detta: perché no? In questo modo darei la possibilità ai miei fan di assistere ad un evento così importante per me», ha dettonon ...

La modella e influencer Carla Bellucci ha deciso di partorire in diretta streaming per 12mila euro. Carla Bellucci, è una modella inglese di 39 anni, e ha deciso di partorire in ...Partorire in diretta streaming? C'è chi se la sente di farlo. Perchè? Per soldi e notorietà, principalmente. Si tratta dell'influencer e modella Carla Bellucci, 39enne inglese che darà alla luce il su ...