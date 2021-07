Caldo record in Canada | sfiorati i 50 gradi | non si può più ignorare la crisi climatica

Advertising

Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pac… - SkyTG24 : Un'ondata di caldo senza precedenti sta investendo il #Canada: ieri è stato stabilito un record di caldo estremo, p… - GIACOMO24330093 : RT @francofontana43: Cambio climatico. Caldo record tra Usa e Canada. Il Pacifico ribolle, le strade si sciolgono. Centinaia i morti. @mari… - angela_fieni : RT @rinnovabiliit: ??Nuovi record di #caldo estremo, #USA e #Canada a 50°C. Prosegue l’ondata di calore eccezionale sul Pacific Northwest. I… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo record

Intervistato da Ilfattoquotidiano.it, il meteorologo Federico Grazzini esprime tutta la propria preoccupazione sull'ondata dianomalo in Canada: 'Seguo le evoluzioni del clima da 25 anni, giorno per giorno e non ho mai visto niente di simile (...) Solitamente si tratta di ritocchi di pochi decimali di grado, qui ci ...... è diventato ora famoso per aver fatto registrarea ripetizione di innalzamento della ...hanno segnalato da venerdì scorso almeno 486 'morti improvvise' che potrebbero essere legate al, ...Il Canada brucia: a Lytton 50 gradi e morti triplicati per il caldo. Per tre giorni di fila si sono registrate le più alte temperature della storia del Paese In Canada sono stati evacuati a causa di u ...I rincari costeranno in totale 197 euro in più su base annua per le bollette energetiche: 48 per la luce e 149 euro per il gas ...