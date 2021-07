(Di giovedì 1 luglio 2021)dovrà ancora tenere suoJamiecome: è questo ciò che ha deciso laBrenda Penny, rigettando la richiesta fatta mesi fa dall’avvocato della cantante. Brenda Penny, ila capo del caso di, è al momento in tendenza negli Stati Uniti a seguito della decisione di non rimuovere ildal ruolo di. #Freepic.twitter.com/QSfc4Yhkfa —News Italia ? (@BSNewsItalia) July 1, 2021 L’avvocato, ...

Advertising

repubblica : Usa: la corte rigetta la richiesta di Britney Spears di liberarsi del 'padre-padrone' - ilpost : Questa sentenza però fa riferimento a una precedente e diversa richiesta che gli avvocati di Britney Spears avevano… - HuffPostItalia : Il giudice ha respinto la richiesta di Britney Spears: il padre resta il suo tutore legale - zazoomblog : Britney Spears la giudice le nega la libertà: suo padre resta tutore - #Britney #Spears #giudice #libertà: - drvnkharold : RT @implacata: L’America è quel paese in cui Bill Cosby è libero nonostante abbia molestato più di 60 donne, mentre Britney Spears non può… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

in tribunale contro la tutela del padre: le notizie La cantante parla in tribunale: "Sono traumatizzata. Rivoglio la mia vita" La decisione del tribunale: la tutela per ora rimane al ...Nelle scorse ore, è arrivata la notizia che in molti temevano e non si aspettavano : il giudice ha negato la richiesta didi rimuovere il padre dal ruolo di tutore e conservatore del suo patrimonio . La richiesta della cantante di sospendere immediatamente James 'Jamie'dopo la nomina di un istituto ...Mercoledì 30 Giugno, l'attore comico Bill Cosby è uscito di prigione dopo aver scontato tre dei dieci anni di pena massima a cui era stato condannato nel 2018 per violenze sessuali aggravate. La Corte ...Britney Spears, il giudice respinge la richiesta della cantante di essere liberata dalla tutela del padre, Jamie ...