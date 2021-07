Berrettini-Van De Zandschulp: quanto guadagna chi vince a Wimbledon? (Di giovedì 1 luglio 2021) Matteo Berrettini è pronto a tornare in campo per il match di secondo turno a Wimbledon contro il neerlandese Van De Zandschulp. Sapete quanto guadagna chi vince e quanti punti per il ranking porta a casa? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo (@matBerrettini) Matteo Berrettini prosegue spedito la sua L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 1 luglio 2021) Matteoè pronto a tornare in campo per il match di secondo turno acontro il neerlandese Van De. Sapetechie quanti punti per il ranking porta a casa? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo (@mat) Matteoprosegue spedito la sua L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

WeAreTennisITA : Primo turno ? Matteo Berrettini inizia il suo torneo battendo Guido Pella in quattro set, ci riesce per 6-4 3-6 6-4… - Sport_Fair : Avversario inedito per #Berrettini a #Wimbledon Alla scoperta dell'olandese Botic #VandeZandschulp… - Pall_Gonfiato : Ecco dove vedere il match di #Berrettini - infoitsport : BERRETTINI-Van de Zandschulp in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2021 - infoitsport : DIRETTA WIMBLEDON 2021/ Berrettini Van De Zandschulp streaming tv:sfida d’altri tempi -