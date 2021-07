Beautiful, trama 1° luglio 2021: minacce e dubbi (Di giovedì 1 luglio 2021) trama Beautiful 1° luglio con un colpo di scena che riguarda Sally Spectra e la sua finta malattia. Che cosa stanno per scoprire? La Escobar minaccia Sally? Una nuova puntata Beautiful oggi 1° luglio con qualcuno che sembra aver capito lo strano gioco di Sally Spectra e della sua finta malattia. Flo è entrata in casa di Sally proprio mentre stava parlando con la dottoressa Escobar e ha carpito qualche parola. Ma la ragazza non ha ancora messo insieme i pezzi che la porteranno all'amara verità. Wyatt infatti si è sacrificato per stare con Sally negli ultimi giorni della sua vita: eppure c'è qualcosa di ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 1 luglio 2021)1°con un colpo di scena che riguarda Sally Spectra e la sua finta malattia. Che cosa stanno per scoprire? La Escobar minaccia Sally? Una nuova puntataoggi 1°con qualcuno che sembra aver capito lo strano gioco di Sally Spectra e della sua finta malattia. Flo è entrata in casa di Sally proprio mentre stava parlando con la dottoressa Escobar e ha carpito qualche parola. Ma la ragazza non ha ancora messo insieme i pezzi che la porteranno all'amara verità. Wyatt infatti si è sacrificato per stare con Sally negli ultimi giorni della sua vita: eppure c'è qualcosa di ...

