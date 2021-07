Avvocati: niente esame solo per chi è abilitato regolarmente in un Paese UE (Di giovedì 1 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Il Ministero della Giustizia con il provvedimento del 31 maggio fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di validità dei titoli di avvocato stranieri. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 1 luglio 2021) Annamaria Villafrate - Il Ministero della Giustizia con il provvedimento del 31 maggio fornisce importanti chiarimenti sui requisiti di validità dei titoli di avvocato stranieri.

Advertising

NullOthersider : @Michell90134611 @leo_eldritch Se penso a me, ci ho provato e riprovato. Niente. Non ho risolto nulla. Perché ci so… - Agata76578407 : @mariagr85676729 @Alessandra_aa00 @roberto05713682 @krimarty Amo lasciala stare c'è roba assurda!! Lavoro per avvoc… - MamolkcsMamol : RT @boni_castellane: La cosa che dà più fastidio a Conte è 'aver lavorato quattro mesi per niente'. Chi conosce le consulenze degli avvocat… - 1862gigi : RT @boni_castellane: La cosa che dà più fastidio a Conte è 'aver lavorato quattro mesi per niente'. Chi conosce le consulenze degli avvocat… - romanoziroldo : RT @boni_castellane: La cosa che dà più fastidio a Conte è 'aver lavorato quattro mesi per niente'. Chi conosce le consulenze degli avvocat… -