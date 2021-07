Acer svela il primo monitor gaming da 25? con refresh a 390 HzHDblog it

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il nuovotargatoè ila raggiungere una frequenza di aggiornamento così spinta.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Acer svela

HDblog

Mentre sul mercato consumer iniziano a diffondersi i primi monitor gaming con frequenza di aggiornamento a 360 Hz,spiazza tutti eil primo display al mondo capace di spingersi oltre questo limite, avvicinandosi alla fatidica soglia dei 400 Hz. L'azienda taiwanese, che vanta già soluzioni top di gamma ...I moduli Micron troveranno spazio inoltre su diversi sistemi della taiwanese. Infine, Micron ha annunciato che sta effettuando un campionamento di NAND a 96 layer da 128 e 256 GB come parte ...Mentre sul mercato consumer iniziano a diffondersi i primi monitor gaming con frequenza di aggiornamento a 360 Hz, Acer spiazza tutti e svela il primo display al mondo capace di spingersi oltre questo ...Microsoft ha annunciato di aver stretto partnership con alcuni produttori di monitor e TV per creare una nuova linea di schermi “Designed for Xbox Series X/S“. I primi monitor e TV scelti dalla casa d ...