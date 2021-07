A 82 anni nello spazio con Bezos, la rivincita di Wally Funk (Di giovedì 1 luglio 2021) A viaggiare nello spazio insieme a Jeff Bezos il prossimo 20 luglio ci sarà anche l'82enne Wally Funk, ex pilota a cui lo spazio fu vietato decenni fa, in quanto donna. Funk ha fatto parte del ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) A viaggiareinsieme a Jeffil prossimo 20 luglio ci sarà anche l'82enne, ex pilota a cui lofu vietato decenni fa, in quanto donna.ha fatto parte del ...

Ultime Notizie dalla rete : anni nello A 82 anni nello spazio con Bezos, la rivincita di Wally Funk ...anni '60 alle donne. Si trattava di piloti che avevano tutti i requisiti per volare ma alle quali lo spazio fu negato a causa del loro genere. Funk sarà la persona più anziana a mettere piede nello ...

