Ultime Notizie Roma del 30-06-2021 ore 10 | 10

(Di mercoledì 30 giugno 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a via con i vaccini in Piazza Piemonte Liguria fanno da apripista con l’accordo che sarà operativo da domani presto seguire la Lombardia domani entra in vigore il Green pass europeo con la commissione europea che chiede ai 27 di coordinare le misure sui viaggi scontra con la Cina sui vaccini al G20 dei ministri degli esteri di Matera record i morti piano vaccinale in panne in Russia Kim rimuove in Corea del Nord alti funzionari di Lazio non grave incidente lega per covid Cina libera dalla mamma e dopo 70 anni col certificato MS Stasera riunione dei parlamentari del Movimento ...