Traffico Roma del 30-06-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso sulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo in entrata ao da te anche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia ti rallenta anche in esterna tra Tor Bella Monaca elastica intenso ilsul tratto Urbano della A24 con code tra via di Tor Cervara e la tangenziale est quod ea tratti sulla via Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa in direzione del centro trafficata alla via Pontina con code tra Pomezia Castelno in direzione diin programma ...