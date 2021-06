Tra una risata e una dritta di marketing, Cevoli spiega a Tarvisio come ripartire (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Visited 65 times, 65 visits today) Notizie Simili: L'Apu Udine si riscatta contro l'Urania, ma la testa… Crisi di Governo, gli imprenditori friulani:… L'Apu doma Capo d'Orlando e mette ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Visited 65 times, 65 visits today) Notizie Simili: L'Apu Udine si riscatta contro l'Urania, ma la testa… Crisi di Governo, gli imprenditori friulani:… L'Apu doma Capo d'Orlando e mette ...

Advertising

CarloCalenda : I tempi per mammografie sono raddoppiati, i controlli per visite oncologiche pure. Il livello di istruzione della M… - FBiasin : Caso #Salernitana: in corso una riunione tra #Lotito e #Lotito per provare a risolvere la situazione. - juventusfc : Sono 2??2?? i precedenti tra Italia e Belgio, una gara che ha più di un secolo d'età. ?????????? ?? Buona lettura con un… - im__aleee : @wchanandlerbong È una tra le mie preferite... HAHAHAHAHA - discordoconme : @damianoromita @CarmineSaturday @cucaba @Mysterytrains E tra l'altro grazie a questa stronzata, ad es., mi sono per… -