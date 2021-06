Torture in carcere, Salvini: 'Punire i singoli errori, ma serve rispetto per gli uomini in divisa' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo la diffusione del video sulle violenze, il leader della Lega non fa marcia indietro e conferma la sua presenza nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere: 'Conosco quei padri di famiglia sotto ... Leggi su today (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo la diffusione del video sulle violenze, il leader della Lega non fa marcia indietro e conferma la sua presenza nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere: 'Conosco quei padri di famiglia sotto ...

Advertising

ilriformista : Detenuti costretti a ‘sfilare’ all’interno del corridoio umano creato da poliziotti penitenziari, ricevendo un nume… - petergomezblog : “Molteplici torture, lesioni e depistaggio”: misure cautelari per 52 agenti penitenziari accusati di violenze sui d… - davidallegranti : E due. È già la seconda volta che Salvini si schiera a prescindere con gli agenti di Polizia Penitenziaria accusati… - EREpifania : RT @Battiture2: In questi giorni è impossibile non parlare del #carcere di #SantaMariaCapuaVetere e delle #torture e #abusi che sono stati… - alesanarchist24 : RT @Battiture2: In questi giorni è impossibile non parlare del #carcere di #SantaMariaCapuaVetere e delle #torture e #abusi che sono stati… -