Temptation Island | Manuela e Stefano le prime immagini scottanti

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 1 luglio 2021) A poche ore dall’ingresso dei fidanzati e delle fidanzate nei rispettivi villaggi, arrivano leincomprensioni, e i primi commenti caldi da parte delle coppie. Arrivano anche leimmagine di, fidanzata conda 4 anni e mezzo, non convivono più, dopo che lei ha scoperto dei tradimenti di, ma hanno comunque scelto di riprovare e riappacificarsi, ricreando un rapporto stabile, ma purtroppo nulla è tornato come prima.infatti dichiara: “Nonostante io l’abbia perdonato, non riesco a dimenticare e sono anche tanto cambiata, purtroppo se lui non cambia i ...