Tajani “Partito unico del centrodestra nel 2023” (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Berlusconi non ha lanciato una proposta da realizzare domani mattina, ma nel 2023. Anche perchè il centrodestra è maggioritario nel Paese e probabilmente le elezioni le vincerebbe, ma poi bisogna governare. E per governare bisogna essere una forza moderata e credibile. I risultati in Francia o a Madrid dicono questo. Il pendolo della politica va verso il Ppe. lo dimostra anche il fatto che Forza Italia cresce nei sondaggi, gradualmente ma di continuo. Un passo da alpino, come direste a Torino”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Stampa il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, in merito ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Berlusconi non ha lanciato una proposta da realizzare domani mattina, ma nel. Anche perchè ilè maggioritario nel Paese e probabilmente le elezioni le vincerebbe, ma poi bisogna governare. E per governare bisogna essere una forza moderata e credibile. I risultati in Francia o a Madrid dicono questo. Il pendolo della politica va verso il Ppe. lo dimostra anche il fatto che Forza Italia cresce nei sondaggi, gradualmente ma di continuo. Un passo da alpino, come direste a Torino”. Lo afferma in un’intervista al quotidiano La Stampa il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio, in merito ...

Advertising

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Berlusconi non ha lanciato una proposta da realizzare domani mattina, ma nel 2023. Anche perchè… - messina_oggi : Tajani “Partito unico del centrodestra nel 2023”ROMA (ITALPRESS) - 'Berlusconi non ha lanciato una proposta da real… - lagazzettato : Tajani (FI) “partito unico nel 2023. Ma che sia moderato” - andreadisorte : '... Per governare bisogna essere una forza moderata e credibile. I risultati in Francia o a Madrid dicono questo..… - elio_vito : RT @ViolaRemedi: @elio_vito @DomaniGiornale @StefanoFeltri Complimenti per la sua onestà intellettuale, visto che Tajani è del suo partito.… -