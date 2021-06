Spinazzola scherza | «Se non fossi abbastanza veloce | non giocherei»

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Leonardoha rilasciato delle brevi battute ai canali ufficiali della Uefa: le parole del laterale Leonardoha rilasciato delle brevi battute ai canali ufficiali della UEFA: le parole del laterale. «Se non, non– ha detto ridendo -. Il mister trasmette tranquillità e autostima a tutti; coinvolge tutti, anche quelli in tribuna. Questa è la nostra principale forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Mediagol : VIDEO Italia-Austria, Spinazzola ci scherza su: “Non mettete la birra davanti?” - jrbasket2015 : @ale43127805 Scambio con Politano ?? si scherza…Kostic è più offensivo…se Mourinho fa il 4231 o 433 come ai tempi de… - Ugo06916591 : @Chiariello_CS @NapoliDal Intanto lei non scherza sul fatto che è juventino ma poi aggiungo…sul premio a Spinazzola… -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola scherza

Calcio News 24

"Chi eviterei tra Ronaldo e Lukaku ? Se potessi, tutti e due...',infine. 'E' stato fantastico', si limita a dire Pessina, al secondo gol in questo Europeo.invece è alla seconda ...'Vedo tutti i ragazzi gasati, che non vedono l'ora di segnare per dire porca puttena -l'attore Lino Banfi, commentando l'esultanza degli azzurri alla prima partita di Euro 2020 ...di'...Leonardo Spinazzola ha rilasciato delle brevi battute ai canali ufficiali della Uefa: le parole del laterale Leonardo Spinazzola ha rilasciato delle brevi battute ai canali ufficiali della UEFA: le pa ...Nasce la Roma di Mourinho: modulo e gioco delle squadre dello Special One. I tifosi della Roma sognano già grandi imprese dei giallorossi ...