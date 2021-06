Pontecagnano Faiano, due operai ustionati in un incendio (VIDEO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due gli operai della Marino Yacht rimasti ustionati in un incendio che si è scatenato all’interno del cantiere nautico, situato a Pontecagnano Faiano in via Cuomo. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco l’esplosione di una bombola di gas avrebbe provocato l’incendio nel quale sono rimasti feriti i due operai che erano intenti alla lavorazione su una barca. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere velocemente le fiamme. Sul posto per prestare i primi soccorsi un’ambulanza di pronto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Sono due glidella Marino Yacht rimastiin unche si è scatenato all’interno del cantiere nautico, situato ain via Cuomo. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco l’esplosione di una bombola di gas avrebbe provocato l’nel quale sono rimasti feriti i dueche erano intenti alla lavorazione su una barca. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere velocemente le fiamme. Sul posto per prestare i primi soccorsi un’ambulanza di pronto ...

