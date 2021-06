Naufragio al largo di Lampedusa | 7 morti e 9 dispersi 256 approdi nella notte

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono finora 7 i cadaveri recuperati nelle acque frae Lampione dove si è registrato, all’alba, ildi un barcone carico di migranti. Ma ci sarebbero ancora - stando alle testimonianze raccolte tra i 46 superstiti - altri 9. Ildel barcone è avvenuto a circa 5 miglia da. Nel tratto di mare sono in corso le ricerche condotte dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza. Fra le 7 salme, portate sul molo Favarolo dalle motovedette della Capitaneria di porto, ci sono quelle di quattro donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. I 46 superstiti ...

Advertising

repubblica : ?? Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: almeno 5 vittime. Sbarcate 256 persone nella notte, ora l'hotspot espl… - razorblack66 : RT @sabrina__sf: Naufragio al largo di Siracusa... Evvai con l'inginocchiamemento della feccia! - lukacasa : RT @RescueMed: ? NAUFRAGIO al largo di #Lampedusa. La notte scorsa un'imbarcazione si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Almeno 7 mort… - AnnaFado : RT @RescueMed: ? NAUFRAGIO al largo di #Lampedusa. La notte scorsa un'imbarcazione si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Almeno 7 mort… - ilarybar : RT @RescueMed: ? NAUFRAGIO al largo di #Lampedusa. La notte scorsa un'imbarcazione si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Almeno 7 mort… -

Ultime Notizie dalla rete : Naufragio largo

Oltre alcostato la vita finora a sette migranti, è stata una notte di sbarchi quella che ... Tre imbarcazioni sono state soccorse al, la quarta - con 6 tunisini a bordo - è invece ...La Guardia costiera ha recuperato una cinquantina di sopravvissuti. Nella notte sbarcate altre 256 persone, portate all'hotspotaldi Lampedusa dove sarebbero morti almeno cinque migranti. L'imbarcazione su cui si trovavano si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Intervenute le motovedette della Guardia ...naufragio a 5 miglia da Lampedusa: almeno 7 vittime, ci sono dispersi 08:40Barcone si ribalta a largo di Lampedusa: morti 5 migranti 08:35Mai incassate tasse per un miliardo, sul Comune di Palermo ...Un barcone si è rovesciato a 5 miglia dalla costa, 48 i sopravvissuti, ma per 5 disperati non c'è stato nulla fare.