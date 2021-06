L'oroscopo di luglio 2021, i segni più fortunati e i meno fortunati (Di mercoledì 30 giugno 2021) oroscopo di luglio 2021. Se hai avuto un giugno relativamente tranquillo, considerati fortunato: tra l'eclissi solare del 10 e il moto retrogrado di Mercurio, che si è concluso il 22, il mese scorso il caos ha regnato sovrano. Laddove il primo potrebbe aver deviato il tuo viaggio nel futuro, il secondo ti ha colpito nel presente, facendo riemergere vecchie fiamme, rimescolando le comunicazioni e in generale scompigliando i tuoi programmi. Insomma, avevamo tutti molto da fare, forse al punto che ci siamo dimenticati di fare il check-in con gli altri. Questo mese, che sarà un vortice di energia altruista e “umana”, avrai molte opportunità ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 30 giugno 2021)di. Se hai avuto un giugno relativamente tranquillo, considerati fortunato: tra l'eclissi solare del 10 e il moto retrogrado di Mercurio, che si è concluso il 22, il mese scorso il caos ha regnato sovrano. Laddove il primo potrebbe aver deviato il tuo viaggio nel futuro, il secondo ti ha colpito nel presente, facendo riemergere vecchie fiamme, rimescolando le comunicazioni e in generale scompigliando i tuoi programmi. Insomma, avevamo tutti molto da fare, forse al punto che ci siamo dimenticati di fare il check-in con gli altri. Questo mese, che sarà un vortice di energia altruista e “umana”, avrai molte opportunità ...

