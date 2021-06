LIVE Fognini-Djere, Wimbledon 2021 in DIRETTA: ultimo match di giornata per il ligure. Pioggia permettendo.. (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Wimbledon (30 giugno) – La presentazione della giornata Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il secondo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e il serbo Laslo Djere. Il ligure scenderà sul campo 11 e si augura che la Pioggia ancora una volta non vada ad alterare gli equilibri e il programma. Un buon Fognini all’esordio. L’azzurro ha fronteggiato piuttosto bene Albert Ramos Vinolas, senza mai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di(30 giugno) – La presentazione dellaBuongiorno e bentrovati alladelvalido per il secondo turno ditra Fabioe il serbo Laslo. Ilscenderà sul campo 11 e si augura che laancora una volta non vada ad alterare gli equilibri e il programma. Un buonall’esordio. L’azzurro ha fronteggiato piuttosto bene Albert Ramos Vinolas, senza mai ...

