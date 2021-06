Le alghe tossiche stanno invadendo i mari di tutto il mondo | l’Unesco lancia l’allarme

Advertising

FattoAlimentare : Cresce l’impatto delle fioriture di alghe tossiche, soprattutto sull’acquacoltura. Il grande studio promosso dall’U… -

Ultime Notizie dalla rete : alghe tossiche

ilfattoalimentare.it

Leggi notizie correlate ?a Capo Boeo - Le raccomandazioni del Comune ? Alga tossica a Sferracavallo - L'ordinanza del Comune ? Palermo, ecco l'alga tossica - Nuovo allarme sulla costa ...... e la banca dati Ocean Biodiversity Information System (OBIS), che ospita 7 milioni di osservazioni sul campo, poco meno di 300 mila delle quali relative ad. Lo studio ha analizzato 33 ...Una marea di alghe tossiche in Turchia ha fatto riaccendere i riflettori su questo complicato fenomeno causato dall'uomo ...Nonostante sia innocua per buona parte dell'anno, con il caldo l'alga può produrre una tossina in grado di creare qualche danno in alcuni bagnanti più predisposti. Per i tecnici dell'Arpa buona la qua ...