Lazio, per Correa si aspetta il Psg: ipotesi scambio (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - La Lazio per finanziare le operazioni di mercato importanti è pronta a sacrificare Joaquin Correa. Il Tucu al momento è uno dei big considerati in uscita. Ha chiesto la cessione, i ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) ROMA - Laper finanziare le operazioni di mercato importanti è pronta a sacrificare Joaquin. Il Tucu al momento è uno dei big considerati in uscita. Ha chiesto la cessione, i ...

Advertising

nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - RaiTre : Dal suggestivo e selvaggio lago vulcanico di Vico, nel Lazio, seguiremo il celebre fotografo Carsten Peter che si è… - AlfredoPedulla : #FelipeAnderson-#Immobile-#Brandt è una bella traccia di tridente #Lazio da destra a sinistra. #Correa in uscita.… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Il presidente della Regione #Lazio #Zingaretti firma un'ordinanza in cui proroga il conferimento dei rifiuti di #Roma nella… - laziocrazia : Avreste meritato il saluto di un Olimpico stracolmo per quanto avete dato in questi anni di Lazio, ma non è stato p… -