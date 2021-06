L’attrice mamma per la terza volta: “Non potrei essere più grata e felice (e stanca)” (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’attrice mamma per la terza volta. E di un’altra bambina. L’indiscrezione su una nuova sua possibile gravidanza circolava da tempo nell’ambiente e precisamente dopo che la stessa diva 35enne aveva sfoggiato un abito piuttosto ampio e non molto attillato come è solita sceglierlo in occasione della cerimonia dei Golden Globes 2021. Poi l’annuncio ufficiale a mezzo social. Ormai è tradizione e così ‘Wonder Woman’ ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale uno scatto bellissimo di lei in compagnia delle due figlie Maya e Alma, e del marito Yaron Varsano, mentre tutti insieme toccano la sua pancia appena accennata. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)per la. E di un’altra bambina. L’indiscrezione su una nuova sua possibile gravidanza circolava da tempo nell’ambiente e precisamente dopo che la stessa diva 35enne aveva sfoggiato un abito piuttosto ampio e non molto attillato come è solita sceglierlo in occasione della cerimonia dei Golden Globes 2021. Poi l’annuncio ufficiale a mezzo social. Ormai è tradizione e così ‘Wonder Woman’ ha pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale uno scatto bellissimo di lei in compagnia delle due figlie Maya e Alma, e del marito Yaron Varsano, mentre tutti insieme toccano la sua pancia appena accennata. ...

