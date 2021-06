Il segreto della longevità sta in una vita vista “blu”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Forse non abbiamo bisogno di un’altra evidenza scientifica che ci confermi quanto un’esperienzamare possa farci bene al cuore e all’anima. Perché quel benessere istantaneo che ci attraversa il corpo e la mente quando il nostro sguardo si perde in vaste distese di acque cristalline è qualcosa che tutte noi abbiamo provato indistintamente. Forse, però, non tutte sanno che anche i laghi, i fiumi e i canali, apportano gli stessi benefici del mare, quelliblu, come la chiamano gli esperti. Secondo uno studio condotto dai ricercatori dell’Università di Glasgow, infatti, gli effetti sulla salute psicofisica di questi spazi è ...