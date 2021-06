Filippo Bisciglia: “Divento papà con la benedizione di Maria De Filippi” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci siamo, oggi è il grande giorno, stanno per tornare le corna in tv. Stasera andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Al timone ancora una volta Filippo Bisciglia, che forse ci nasconde qualcosa. Riccardo Signoretti poco fa ha pubblicato in anteprima la copertina di Nuovo (in edicola da domani) con il conduttore Mariano e un titolo che non lascia spazio all’immaginazione “Filippo Bisciglia supera la crisi con Pamela Camassa e fa progetti. ‘Divento papà con la benedizione di Maria De ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ci siamo, oggi è il grande giorno, stanno per tornare le corna in tv. Stasera andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Al timone ancora una volta, che forse ci nasconde qualcosa. Riccardo Signoretti poco fa ha pubblicato in anteprima la copertina di Nuovo (in edicola da domani) con il conduttoreno e un titolo che non lascia spazio all’immaginazione “supera la crisi con Pamela Camassa e fa progetti. ‘con ladiDe ...

