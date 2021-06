(Di mercoledì 30 giugno 2021) La partita degliInghilterra-Ucraina, che si disputerà sabato a, provoca un nuovo cortocircuito nella gestione degli ingressi in Italia dal Regno Unito. In teoria, infatti, idovrebbero sottoporsi a unadi cinque giorni, come da ordinanza del ministro Speranza emanata alla luce della variante Delta. La partita, però, si disputa sabato, dunque fra quattro giorni. Così quellaritenuta necessaria per evitare il propagarsi della mutazione risulta di fatto. E in molti si interrogano su ...

Advertising

SecolodItalia1 : Europei, un altro pasticcio sui tifosi inglesi a Roma: quarantena obbligatoria, ma impossibile… - wagjuer : RT @repubblica: Altro che bluff, ora la Svizzera fa paura. Petkovic: 'Vogliamo qualcosa di grande' - raspa90 : RT @repubblica: Altro che bluff, ora la Svizzera fa paura. Petkovic: 'Vogliamo qualcosa di grande' - repubblica : Altro che bluff, ora la Svizzera fa paura. Petkovic: 'Vogliamo qualcosa di grande' - Amos8125 : @Mr_PincoPallino @Nonzi83 @moro_thomas Parlandogli di servizi sociali e lavoro? E sperando (e qui non possiamo fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei altro

'Il digitale faciliterà la vita dei cittadini'. Quattro mesi fa, il primo marzo, così , presidente della Commissione Ue, annunciava su ... mostre, teatri, eventi o qualunqueluogo di ......di 'iniziative singole' SPORT Le foto dei supporters inglesi scatenati nei pub IL CASO, ... Le scene viste in tv - avverte - dei festeggiamenti con tifosi ammassati l'uno sull'mi ...Sabato la nazionale di Southgate affronterà l'Ucraina nel quarto di Europei. Per chi arriva dal Regno Unito è previsto in Italia la quarantena di 5 giorni ...Poteva essere il momento giusto per ammettere che in certi casi gli Stati Uniti sono più vicini di quanto noi europei (e noi italiani in particolare) vogliamo ammettere. Poteva essere tutto questo e t ...