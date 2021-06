Ennesimo naufragio al largo di Lampedusa: almeno sette morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono morti almeno sette migrantia in un naufragio al largo di Lampedusa. L'imbarcazione su cui si trovavano si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Intervenute le motovedette della Guardia costiera ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sonomigrantia in unaldi. L'imbarcazione su cui si trovavano si è ribaltata a poche miglia dall'isola. Intervenute le motovedette della Guardia costiera ...

Advertising

morra_federico : RT @EPalazzotto: Cinque persone sono morte annegate a poche miglia da #Lampedusa Ennesimo colpevole naufragio. Ennesima tragedia in mare.… - maespo69 : RT @EPalazzotto: Cinque persone sono morte annegate a poche miglia da #Lampedusa Ennesimo colpevole naufragio. Ennesima tragedia in mare.… - globalistIT : - Bea18720907 : RT @EPalazzotto: Cinque persone sono morte annegate a poche miglia da #Lampedusa Ennesimo colpevole naufragio. Ennesima tragedia in mare.… - EPalazzotto : Cinque persone sono morte annegate a poche miglia da #Lampedusa Ennesimo colpevole naufragio. Ennesima tragedia i… -