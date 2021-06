"Cristiano Ronaldo tratta con la Juventus per restare fino al 2023" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Cristiano Ronaldo e la Juventus ancora insieme fino al 2023, almeno secondo quanto sostiene l'emittente portoghese TVI. Una buona notizia per i tifosi bianconeri, che dopo giorni di incertezza sul ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021)e laancora insiemeal, almeno secondo quanto sostiene l'emittente portoghese TVI. Una buona notizia per i tifosi bianconeri, che dopo giorni di incertezza sul ...

Advertising

_GoncaloLopes : Cristiano Ronaldo discussing new contract with Juventus until 2023 ?? - WinamaxSport : Cristiano Ronaldo... Coup-franc... - ESPNFC : Hungary manager Marco Rossi on Cristiano Ronaldo ?? - c_detp : RT @_BeFoot: Jason Statham x Cristiano Ronaldo ?? - luca8452348982 : # Cristiano Ronaldo via dalla Juventus!!!! Si a Dybala !!!!!! -